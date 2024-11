VIDEO: Na co zírá mašinfíra SPECIÁL: Z Vršovic pod Vyšehrad osobní vlaky (zatím) nejezdí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra SPECIÁL: Z Vršovic pod Vyšehrad osobní vlaky (zatím) nejezdí

Speciální díly seriálu Na co zírá mašinfíra představují buď historické záběry nebo jízdu po krátcích úsecích, které by klasický díl nenaplnily. Dnes vám ukážeme trať z té druhé kategorie. Projedeme si spojku z roku 1882, která po které mohly bezúvraťově projíždět vlaky mezi stanicemi Praha-Vršovice na Dráze císaře Františka Josefa a Praha-Smíchov na Západní dráze. Dnes tudy pravidelné osobní vlaky nejezdí, ačkoliv se o už tom řadu let uvažuje. V budoucnu by tudy mohla vést linka Z Běchovic přes Vršovice na Smíchov, záleží ovšem, jak to nakonec dopadne s rekonstrukcí nebo novostavbou Železničního mostu na Výtoni. S kamerou jsme se raději mezi Vršovicemi a Vyšehradem svezli už teď, Ponorkou Kladenské dopravní a strojní.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv