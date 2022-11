VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Jízda odstrkovanou dráhou do Chornic za 3 a půl minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Znáte Moravskou západní dráhu, trať mezi Třebovicemi a Prostějovem? Že ne? Není divu, tato kdysi slavná trať na česko moravském pomezí je dnes jednou z těch odstrkovaných, a to ji přitom Tomáš Baťa chtěl začlenit do chystané hlavní trasy z Prahy do Košic. Dnes projedeme její první půlku, z České Třebové do Chornic, za 3 a půl minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv