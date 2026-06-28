Na co zírá mašinfíra: Trať z Chlumce do Hradce je jako pravítko
28. 6. 2026 0:06 Technika | Na co zírá mašinfíra
Dnešního Mašinfíru jsme vylovili z hlubin našeho archivu. Cestu Brejlovce Jeníka 750.199 Východočeské dráhy, který odvážel do opravy Ušatou 464.102 jsme totiž točili už před 4 roky. Na téměř přímý úsek z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové se ale dostalo až dnes.
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