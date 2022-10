VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Svezte se přímým vlakem přes Královec do Polska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnes se svezeme na vlně zájmu o Královec a jeho české kořeny. Nezamíříme ale do Kaliningradu, ale do ryze českého Královce ve východních Čechách. Dostaneme se tam přímou linkou z Trutnova, vlaky tam jezdí už od roku 1868. Za Královcem navíc překročíme hranice a po polských kolejích dojedeme až do Sędzisławi.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv