Na co zírá mašinfíra: Po zmrzačené trati od závalu z Radejčína do Teplic za 3 a půl minuty

Jen málokterá dráha v Česku je tak známá, jako trať 097 mezi Lovosicemi a Teplicemi v Čechách. U Radejčína totiž koleje pohltil mohutný zával kvůli stavbě dálnice D8. Léta se diskutuje o tom, jestli trať obnovit nebo zrušit. Teď to vypadá na obnovu. Než se koleje zase spojí, projeli jsme trať jen od závalu, tedy z Radejčína do Teplic. To vše za 3 a půl minuty.

video: iDNES.tv