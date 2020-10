VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Z Rakovníka do Mostu kolem tajemné lokality za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnešní Mašinfíra se vypraví na na více než 70 kilometrů dlouho cestu ze Středočeského do Ústeckého kraje. Regiosprinterem společnosti Die Länderbahn CZ projedeme malebnou trať 126 z Rakovníka do Mostu. Začneme u chmelnic, abychom skončili u povrchových dolů. Jednomu místu se ale velkým obloukem vyhneme, tajemným Kounovským kamenným řadám. To vše za 4 minuty

video: Jakub Vrána, iDNES.tv