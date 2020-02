VIDEO: Na co zírá mašinfíra SPECIÁL: Romantickou zaniklou trati kolem Lokte Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnešní díl seriálu Na co zírá mašinfíra vám naservíruje absolutní železniční lahůdku. Vydáme se do západních Čech, abychom se projeli po jedné z nejromantičtější tratí u nás, jejíž část je ovšem už 23 let de facto zaniklá. Díky emeritnímu strojvedoucímu Jindřichu Novému vám ukážeme jízdu mezi Krásným Jezem a Novým Sedlem přes Horní Slavkov a Loket.

video: Jindřich Nový