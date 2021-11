VIDEO: Na co zírá mašinfra: Kraslická dráha nás zaveze do nitra Krušných hor Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfra: Kraslická dráha nás zaveze do nitra Krušných hor

Dnešní díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede na západ Čech, do Krušných hor. Vlakem GWTR se projedeme po jednom z posledních úseků historické Buštěhradské dráhy. Po Kraslické dráze se hlubokým údolím řeky Svatavy svezeme ze Sokolova do Kraslic.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv