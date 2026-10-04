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Na co zírá mašinfíra: Po nejdelší české lokálce z Rakovníka do Bečova za 6 minut

Technika | Na co zírá mašinfíra
Dnešní Mašinfíra nás zavede na absolutně nejdelší lokálku v Česku, měří totiž úctyhodných 88 kilometrů a od svého vzniku nebyla rozkouskována na menší úseky. Trať na pomezí středních a severozápadních Čech vede liduprázdnou romantickou krajinou, leží na ní dokonce nejkratší jednokolejný tunel na našem území s délkou pouhých 25 metrů. Lokálku z Rakovníka do Bečova nad Teplou jsme projeli s měřící drezínou Správy železnic. Zrychleně ji projedeme za 6 minut.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
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