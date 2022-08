VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Zvláštním vlakem z Bochova po zapomenuté trati za 3 a půl minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Zvláštním vlakem z Bochova po zapomenuté trati za 3 a půl minuty

Dnes se vydáme do západních Čech, na Karlovarsko. Projedeme se po dráze, po které pravidelné vlaky nejezdí už 26 let. Trať z Protivce do Bochova naposledy figurovala v jízdním řádu pod číslem 163. Dráha sice dlouho figurovala jako nejztrátovější, když ale do Bochova občas vyjedou mimořádné výletní vlaky, jsou beznadějně plné, stejně jako ten náš. Z Bochova do Chyše prosvištíme za 3 a půl minuty

video: Jakub Vrána, iDNES.tv