VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Údolím zlatých úhořů kolem Křivoklátu do Rakovníka za 3 a půl minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Údolím zlatých úhořů kolem Křivoklátu do Rakovníka za 3 a půl minuty

V novém dílu seriálu Na co zírá mašinfíra se projedeme dějištěm románů spisovatele Oty Pavla, po romantické trati s číslem 174 podél řeky Berounky, Pavel, náš dnešní mašinfíra, se na Bardotce 749.253-1 (T 478.1215) v čele Rakovnického rychlíku společnosti KŽC Doprava vydal ze stanice Beroun-Závodí do Rakovníka. Máte se na co těšit, cestou vás čekají krásné výhledy na řeku, ocelové mosty a dlouhé tunely. To vše za 3 a půl minuty

video: Jakub Vrána, iDNES.tv