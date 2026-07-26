Na co zírá mašinfíra: Motorovou mrkví podél hranic po úpatí Českého lesa
26. 7. 2026 0:06 Technika | Na co zírá mašinfíra
Dnes zacelíme jednu drážní mezeru, která nám před lety v rámci dvou jiných natáčení vznikla na trati 184. Jedním vlakem jsme totiž dojeli jen do Bělé nad Radbuzou a druhým jsme odjeli z nedalekých Poběžovic, úsek mezi těmito dvěma stanicemi na úpatí Českého lesa pro nás ale na dlouho zůstal tabu. Až díky výluce a odklonům cyklovlaku společnosti GW Train Regio jsme mohli tento dluh konečně splatit.
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