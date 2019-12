VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Křižíkovou dráhou z Tábora do Bechyně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Křižíkovou dráhou z Tábora do Bechyně

S projektem Na co zírá mašinfíra se dnes vydáme do jižních Čech, na první ryze elektrickou dráhu na území Rakouska-Uherska. Za jejím vznikem stál na začátku 20. století slavný český vynálezce František Křižík. Z kabiny Bobinky, lokomotivy E422 0003, se podíváme na legendární Bechyňku, trať 202 z Tábora do Bechyně.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv