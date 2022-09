VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Budějovický koridor je zase o kus delší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Budějovický koridor je zase o kus delší

Je to přesně dva měsíce, co jsme vám ukázali zbrusu nový úsek IV. rychlostního koridoru, a už se projedeme po dalším. V polovině září se vlaky poprvé projely po nové trati mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Romantika staré Dráhy císaře Františka Josefa I. je sice pryč, jízdní doba spojů z Prahy do Českých Budějovic je zase o pár minut přijatelnější.

