Dnešní díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede do nedávné minulosti. Projedeme se úsekem, který v současné době prochází radikální přestavbou. Parní vlak z Výtopny Zlíchov nás zaveze z pražského hlavního nádraží do středočeských Strančic. Uvidíme nádraží Praha-Vršovice před vznikem nového nástupiště, budování základů nové zastávky Praha-Eden a před její likvidací projedeme skrz původní zastávku Praha-Strašnice.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv