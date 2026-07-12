Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji za 2 a půl minuty
12. 7. 2026 0:06 Technika | Na co zírá mašinfíra
Petr, náš dnešní Mašinfíra, nás sveze po krátké lokálce na severní Moravě. Necelých 10 kilometrů dlouhá trať ze Suchdola nad Odrou neměla původně končit ve Fulneku, ale vlaky po ní měly jezdit až do Opavy. Plány se nakonec nepodařilo dokončit a tak v Poodří zůstal další železniční apendix. Lokálku si projedeme zrychleně za 2 a půl minuty.
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Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji za 2 a půl minuty
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