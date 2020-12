VIDEO: Úchvatným Slezským Semmeringem za 3 a půl minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úchvatným Slezským Semmeringem za 3 a půl minuty

Dnešní Mašinfíra přináší jednu z největší železničních lahůdek v Česku, jízdu po ikonickém Slezském Semmeringu z Hanušovic do stanice Lipová Lázně. Zvláštním rychlíkem Kladenské dopravní a strojní pojedeme po hraniční trati mezi Rychlebskými horami a Jeseníkem a vyšplháme se až do Ramzovského sedla. Uvidíme nádraží Aloise Nebela, tisícimetrové velikány Hrubého Jeseníku i neskutečně krásné výhledy do kraje. To vše za pouhé 3 a půl minuty

video: Jakub Vrána, iDNES.tv