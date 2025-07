VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Motorákem horskou tratí až pod Králický Sněžník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Motorákem horskou tratí až pod Králický Sněžník

Po čase opět zavítáme do Hanušovic, projedeme se po poslední trati, která z této stanice vede. Motorákem Českých drah se vypravíme do údolí říčky Krupá. Po jedné z tuzemských horských tratí dojedeme na dohled Králického Sněžníku, do stanice Staré Město pod Sněžníkem.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv