Na co zírá mašinfíra: Malým Štokrem po úzkokolejce z Osoblahy do Třemešné za 4 minuty

Se seriálem Na co zírá mašinfíra zamíříme na slezsko-polské pomezí, do úrodného, ale zapomenutého osoblažského výběžku. Parním vlakem Slezských zemských drah v čele s legendárním Malým Štokrem, lokomotivou U57.001, projedeme trať sta oblouků, úzkokolejku z Osoblahy do Třemešné ve Slezsku. Pro parní mašinku to byla jedna z posledních jízd před plánovanou velkou opravou. Jízdu absolvujeme za necelé 4 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv