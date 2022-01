VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Svezeme vás Hurvínkem z Kroměříže až pod Chřiby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po čase se opět vydáváme do Hanáckých Atén, tedy do Kroměříže. Historickým Hurvínkem spolku Kroměřížská dráha vyrazíme po trati 305 do Zborovic. Výjížďka po podzimní Hané nás zavede až na úbočí Chřibů.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv