Na co zírá mašinfíra: Ve stínu Jeseníků z Malé Morávky do Bruntálu

Se seriálem Na co zírá mašinfíra zavítáme na severní Moravu. Tentokrát projedeme trať do nitra Jeseníků, která před několika lety stála před svým definitivním koncem, která ale teď prožívá svůj restart. S výletním vlakem Slezského železničnho spolku projedeme trať 312 z Malé Morávky do Bruntálu.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv