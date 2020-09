VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Hvozdnickým expresem z Opavy do kraje větrných mlýnů za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Hvozdnickým expresem z Opavy do kraje větrných mlýnů za 4 minuty

Tentokrát nás Mašinfíra zaveze až na východ republiky, do Slezska. Projedeme se po trati, o jejímuž koncovému úseku jsme věnovali jeden díl seriálu Zaniklé tratě. Několikrát měla namále celá, díky nadšencům se ji podařilo ale podařilo zachovat v provozu. Orchestrionem společnosti Railway Capital se svezeme údolím říčky Hvozdnice ze stanice Opava východ do Svobodných Heřmanic ke starodávnému břidlicovému lomu. To vše za necelé 4 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv