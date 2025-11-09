Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína za 2 a půl minuty

Technika | Na co zírá mašinfíra
S dnešním Mašinfírou se projedeme po takzvané Baťově dráze. Úsek mezi Otrokovicemi a Zlínem Střed totiž využívali tisíce zaměstnanců Baťových závodů pro dopravu do práce, jako MHD vlastně slouží dodnes. Využili jsme letních jízd s historickými motoráky spolku Kroměřížská dráha a vydali se na trať s kamerou. Zrychleně si tento úsek projedeme za 2 a půl minuty.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
