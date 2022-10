VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Po Vlárské dráze až na hřeben Bílých Karpat za 5 minut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnes projedeme jednu z největších legend českých tratí, Vlárskou dráhu. Ne sice celou, ale aspoň její horní část, která od řeky Moravy stoupá až na hřeben Bílých Karpat. Po trati, která spojuje Moravu a Slovensko se před mnoha lety ještě proháněly rychlíky, dnes po ní jezdí soukromé bleděmodré osobáky. My to ze Starého Města u Uherského Hradiště do Bylnice zvládneme za 5 minut.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv