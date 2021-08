VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Letním Slováckem do lázní Luhačovice za 2 a půl minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Letním Slováckem do lázní Luhačovice za 2 a půl minuty

V dnešním díle se vypravíme do podhůří Bílých Karpat. Krátkou tratí, která odbočuje ze slavné Vlárské dráhy, dojedeme do největších moravských lázní, do Luhačovic. Zrychlená jízda modrým motorákem Arrivy trvá jen 2 a půl minuty. Projeďte se s námi.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv