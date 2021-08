VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Letním Slováckem do Luhačovic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Letním Slováckem do Luhačovic

V dnešním díle se vypravíme až do podhůří Bílých Karpat. Krátkou tratí, která odbočuje ze slavné Vlárské dráhy, dojedeme do největších moravských lázní, do Luhačovic. Přesto, že jízda modrým motorákem Arrivy trvá jen čtvrt hodiny, cesta stojí za shlédnutí a Luhačovice za návštěvu.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv