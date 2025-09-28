Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty

Technika | Na co zírá mašinfíra
I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za první republiky. Čeká nás stanice, která už pětkrát změnila svoje jméno a také Štefánikův tunel pod Bílými Karpaty. Představíme vám trať z Veselí nad Moravou do Myjavy.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
