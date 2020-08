VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Dírou u Hanušovic pod Králický Sněžník a do údolí Orlice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Dírou u Hanušovic pod Králický Sněžník a do údolí Orlice

Dnešní díl nás zavede do podhůří Králického Sněžníku, na česko-moravské pomezí, na trať, která měla několikrát namále. Vystřídáme úseky, kde vlaky společnosti Leo Express musí jezdit velmi pomalu, s těmi, kde si to ženou stovkou. Projedeme hned dvěma „dírami u Hanušovic“ a podél pevnostní linie zamíříme do vnitrozemí, do stanice Ústí nad Orlicí.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv