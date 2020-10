VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Projeďte se Českým rájem okolo Trosek až k hoře Tábor za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Seriál Na co zírá mašinfíra po čase zavítal do Českého ráje. Motorovým vozem 810.604 turnovského Kolej-klubu projedeme přímo jeho srdcem pod pískovcovými věžemi Hrubaskalského skalního města. Vyrazíme z Turnova a pod stálým dohledem hradu Trosky vystoupáme až na Kozákovský hřeben, aybchom skončili pod horou Tábor v Lomnici nad Popelkou. To vše zvládneme za necelé 4 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv