Na co zírá mašinfíra: Cyklovlakem po zapomenuté trati do srdce Českého lesa

Seriál Na co zírá mašinfíra dnes nabízí vyslovenou lahůdku. Jízdu po trati, kam se osobní vlaky podívají jen několik dní v roce. Trasu mezi Svojšínem a Borem v západních Čechách projíždějí speciální spěšné vlaky pouze v letní sezoně. Dojedeme ale mnohem dál, až do nitra Českého lesa, do stínu hradu Přimda.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv