Dnes nás čeká jízda z jižních do středních Čech, bleděmodrým Švejkem. Proč Švejkem? Tak se odjakživa říká rychlíkům na alternativní trase z Českých Budějovic přes Březnici do Prahy. A proč bleděmodrým? To je tradiční barva motorových vozů společnosti Arriva.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv