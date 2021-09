VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Malebnou Vysočinou za rekordy do Pelhřimova. Za 4 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnes se dojedeme podívat do hlavního města český rekordů. Vlakem Českých drah vyrazíme z Jihlavy do Horní Cerekve, kde se odpojíme od hlavní trati a zamíříme napříč Vysočinou skrz hluboké lesy a kolem romantických rybníků do Pelhřimova. Celý úsek si můžete projet za 4 minuty.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv