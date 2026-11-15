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Na co zírá mašinfíra: Pravobřežkou po proudu Labe ze Střekova do Děčína za 2 minuty

Technika | Na co zírá mašinfíra
Po delší době se s Mašinfírou podíváme na sever Čech. Motoráčkem společnosti Kladenská dopravní a strojní se svezeme po části legendární Pravobřežky, tedy historické trati Rakouské severozápadní dráhy, která vedla 460 km z Vídně až do Prostředního Žlebu. Dnes ale projedeme jen úsek mezi stanicemi Ústí nad Labem-Střekov a Děčín východ, zrychleně za 2 minuty.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
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