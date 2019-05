VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Zubačkou na polskou stranu Krkonoš za 6 minut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Zubačkou na polskou stranu Krkonoš za 6 minut

Dnešní díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede na sever Čech na unikátní horskou dráhu, která se stala technickou památkou, na Zubačku. Vlakem Českých drah projedeme úsek z Liberce přes Tanvald, Harrachov až do Sklářské Poruby. Uvidíme jedinečnou ozubnicovou kolej, hluboká údolí, nespočet tunelů a jednu znovuzrozenou výtopnu. To vše za pouhých 6 minut.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv