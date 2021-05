VIDEO: Nabíjení elektromobilu není žádná věda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nabíjení elektromobilu není žádná věda

Dalo by se s humornou nadsázkou říci, že nabít elektromobil zvládne i každá blondýna. Jde jen o to, zasunout konektor kabelu do vozidla, přihlásit se a už to jede. I kdybyste na konci nabíjení zapomněli kabel vyndat, je tu pojistka a vozidlo vám nedovolí odjet.

video: iDNES.cz