VIDEO: Na oběžnou dráhu se chystá druhý nanosatelit českých vývojářů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na oběžnou dráhu se chystá druhý nanosatelit českých vývojářů

Výzkumný a zkušební letecký ústav poslal před dvěma lety do kosmu svůj první nanosatelit. Během září odešlou do USA druhou verzi VZLU SAT-2, která bude hlavně fotografovat povrch země. Start rakety Falcon 9, ve které bude družice umístěna, by měl proběhnout v závěru roku z Floridy.

video: Ivo Helikar, Peter Antalík, iDNES.tv