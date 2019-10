VIDEO: V motolské nemocnici pomáhá operovat robotická ruka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V motolské nemocnici pomáhá operovat robotická ruka

Lékaři ve Fakultni nemocnici Motol mají velkého pomocníka. Čtyři ramena ovládá chirurg joystickem. Dostane se tak přesně a jemně do míst, kam by se jinak rukou dostával jen těžko. Jde hlavně o to, naučit se novou metodu přesně používat.

video: iDNES.tv