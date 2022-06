VIDEO: Na trh přichází nová generace Fordu Raptor Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na trh přichází nová generace Fordu Raptor

Nová generace Fordu Raptor. Je to pořádně ostrá verze nejprodávanějšího pick-upu v Evropě. Ford Ranger je v tomto provedení vlastně supersportem do terénu. Pohání ho dvěma turby přeplňovaný třílitr s výkonem 288 koní (212 kW) a 491 Nm spárovaný s desetistupňovou převodovkou. Toho zuřivého dinosaura rozdovádí na stovku za 7,1 s. Je to ovšem také schopný offroad, projede třeba 85 centimetrů hluboký brod. Vůz vyráběný v Thajsku už zná svůj ceník – začíná na částce 1 828 310 korun.

video: Ford