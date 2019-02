VIDEO: Nokia se pochlubila úžasným fotoaparátem, má nejvíc objektivů na světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Značka Nokia v rámci MWC představila dlouho očekávaný smartphone s pěticí čoček hlavního fotoaparátu. Fotit by měla Nokia 9 PureView opravdu parádně, co se ostatních parametrů týče, je to ovšem tak trochu smartphone z loňského roku. Přinejlepším.

video: Nokia Mobile