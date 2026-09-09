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Normalizátoři: Adamec chtěl být českým Gorbačovem. Nakonec pohřbil sám sebe

Technika
Nový seriál Normalizátoři představí komunistické vůdce, kteří v 70. a 80. letech řídili Československo. První díl patří poslednímu normalizačnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi, jenž se pokoušel vystupovat jako tuzemský Gorbačov a zachránit režim reformami. Podle Mitrochinova archivu byl navíc veden jako důvěrník KGB pod krycím jménem Atos. Rozsah jeho spolupráce ale neznáme. O Adamcově vzestupu, zákulisních hrách i prezidentských ambicích mluví v rozhovoru s moderátorem Vladimírem Vokálem historik a politolog Jan Bureš.
video: iDNES.tv
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