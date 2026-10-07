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Cestující nostalgicky vzpomínali při projížďce autobusem Škoda RTO kabriolet

Technika
Na krátkou projížďku starým otevřeným autobusem Škoda RTO čekala dlouhá fronta zájemců. To, co bylo dříve nepohodlné cestování se změnilo v mimořádný zážitek, který cestujícím připravili v Českém Brodě při příležitosti zahájení moderní mikrobusové dopravy. Stará Karosa si spokojeně předla a lidé byli nadšení.
video: Ivo Helikar. Adam Kvita, iDNES.tv
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