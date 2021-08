VIDEO: NOSTALGICKÁ ŽELEZNICE: Když na slavkovské dráze jezdily Singrovky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

NOSTALGICKÁ ŽELEZNICE: Když na slavkovské dráze jezdily Singrovky

Romantická lokálka z Lokte do Horního Slavkova a Krásného Jezu je už skoro 25 let bez provozu. Koleje jsou rozkradené, některé budovy zbourané. Záběry Jindřicha Nového nás vrátí do poloviny 80. let 20. století, kdy se po této dráze v pravidelném provozu proháněly Singrovky a železniční svět se zdál v pořádku.

video: Jindřich Nový