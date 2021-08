VIDEO: NOSTALGICKÁ ŽELEZNICE: Historické záběry z tratě u Liberce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jestli se díváte na seriál Na co zírá mašinfíra, určitě si pamatujete na díl, kdy jsme jeli ze Staré Paky do Liberce. Za vrcholovou stanicí Jeřmanice se trať láme a klesá až do Liberce. V místě zvaném Horní Dlouhý Most se odjakživa vyskytovali železniční fotografové. Třeba i na konci 70. let 20. století, kdy se české koleje pomalu loučily s parním provozem. Na záběrech z archivu Ondřeje Řepky je na co koukat.

video: archiv Ondřeje Řepky