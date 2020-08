VIDEO: Nová expozice Království železnic ve Vídni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nová expozice Království železnic ve Vídni

6. srpna 2020 poprvé otevře nová atrakce pro rodiny s dětmi ve vídeňském Prateru. Stálá expozice zahajuje s obřím modelovým kolejištěm, prezentujícím model města Vídně a mnoha dalšími atrakcemi. Nový cíl fanoušků železnice a rodinné zábavy všeho věku naleznete na adrese Prater 119, poblíž stanice U2 Messe Prateer a jen pár metrů od populární restaurace Schweizerhaus. Königreich der Eisenbahnen je sesterskou expozicí pražského Království železnic – největšího modelového kolejiště ve střední Evropě. To je v provozu již více než 10 let a nyní přináší svou nabídku rodinné zábavy návštěvníkům Prateru a obyvatelům Vídně. Vloženými 13 mil. € se tak do Vídně dostává (po Hamburku) druhá největší kapitálová investice v segmentu modelových kolejišť.

video: Království železnic