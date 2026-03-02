To je v dnešní době šok. Nový levný iPhone oproti předchůdci o dost zlevnil

Technika
Apple představil novou generaci svého cenově dostupnějšího iPhonu. Model 17e přímo navazuje na loňský typ 16e, oproti němu ovšem přináší výrazná vylepšení. Startovní cena telefonu přitom zůstala na stejné úrovni, což však v praxi znamená, že novinka výrazně zlevnila. Má totiž oproti předchůdci dvojnásobnou paměť, za kterou se ovšem připlácelo.
video: Apple
