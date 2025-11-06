V Národním technickém muzeu až do března uvidíte nejdelší motocykl světa
6. 11. 2025 16:06 Technika
Motocykly Böhmerland, česky Čechie stavěl v Krásné Lípě Albin Liebisch. Šestistovky nebo dokonce i sedmistovky byly originální, většinou velmi dlouhé stroje. Na tu nejdelší o délce přes tři metry se vešli dokonce čtyři pasažéři. V NTM uvidítě až do 22. března třicet nejzajímavějších.
