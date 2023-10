VIDEO: Konec Bardotek v Jeseníkách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konec Bardotek v Jeseníkách

749 265-5 na osobním vlaku do Šumperka. Video bylo natočeno dne 11. ledna 2022 Smutné na tom je že to byl jeden z posledních vlaků tažený lok. 749 265 do Jeseníku

video: Jakub Florián