VIDEO: Rozjezd Rosničky 464.202 v Hradci Králové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozjezd Rosničky 464.202 v Hradci Králové

Tento unikátní stroj byl vyroben jako druhý prototyp řady rychlíkových lokomotiv a zároveň také byl posledním typem parních lokomotiv pro ČSD v roce 1956 v závodech V. I. Lenina (Škodovy závody Plzeň). To už ale Škodovka a ČKD zahájily sériovou výrobu elektrických a motorových lokomotiv a proto i přes zájem ČSD na dalších dodávkách nebyla sériová výroba zahájena. Řada 464.2 však přesto patřila ke konstrukčně nejdokonalejším parním lokomotivám u nás. Díky svému zelenému laku dostala přezdívku Rosnička. Svoji službu započala v Jihlavě, koncem 60. let se přestěhovala do depa v Brně a v roce 1972 se přesunula naposledy, právě do Olomouce. Dnes je majetkem Národního technického muzea.

video: Jiří Prajs