Odborník poradí, jak správně umýt motocykl

Mýt svůj motocykl nebo skútr by se správně mělo po každém návratu do garáže. Nejprve se odstraní hrubá špína, bláto a mouchy, potom by se měly očitit brzdové kotouče. Spíš, než tlakové mytí se doporučuje používat suché mytí speciálními připravky.

video: iDNES.tv