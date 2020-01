VIDEO: Československý OT-810 vypadal jako dvojče válečného Hakla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Československý OT-810 vypadal jako dvojče válečného Hakla

Po roce 1945 převzala československá armáda do výzbroje řadu německých trofejních polopásových transportérů Sd.Kfz. 251 (HKL6p). Nové podmínky činnosti armády ale vyžadovaly obrněný transportér s lepšími parametry. V první polovině 50. let došlo v závodech Tatra k rekonstrukci válečného typu s využitím vznětového motoru Tatra. Výroba byla po řadě problémů zahájena ve slovenských Podpolianských strojírnách n.p. Detva až v roce 1958. Do roku 1962 bylo vyrobeno 1 140 transportérů, které zůstaly ve výzbroji až do počátku 80. let.

video: Vojenský historický ústav